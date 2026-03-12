«Витамины» из Калининграда: супруги и их подельник рассылали наркотики почтой по всей России

их ровесника-сообщника. Семейная пара находила клиентов в теневом сегменте сети, маскировала запрещённые вещества под витамины и обычные лекарства, после чего передавала их знакомому, который отправлял посылки через почтовое отделение на бульваре Любови Шевцовой.
Оперативники задержали всех троих и изъяли две бандероли. В одной оказалось почти 19 граммов трамадола, в другой — 130 миллиграммов «соли». При обыске в квартире супругов нашли ещё около 4 граммов синтетики, весы и упаковку.
В отношении задержанных возбудили уголовные дела о покушении на сбыт наркотиков и сильнодействующих веществ. Женщину отправили под домашний арест, мужа — в СИЗО, курьера оставили под подпиской о невыезде.
Полиция уже установила нескольких покупателей из разных регионов — все они дали признательные показания. Расследование продолжается.