Водитель маршрутки нашел пропавшего после школы мальчика

В Воронеже водитель маршрутки нашел мальчика, который пропал по дороге из школы. Ребенка должен был встретить папа, но сын к нему не вышел. Подробности истории — в материале vrn.aif.ru.
Ранее не пропадал.
Об исчезновении семилетнего Владислава стало известно накануне днем. Отец мальчика пришел в школу забрать сына после уроков, однако ребенка в классе уже не было.
Поняв, что ребенок бесследно исчез, мужчина забил тревогу. К поискам Владислава подключились сотрудники полиции и волонтеры.
Согласно ориентировке, размещенной воронежским отделением Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, ранее мальчик не пропадал, в медицинской помощи не нуждается.
Экстренные поиски продолжались до самого вечера.
По ориентировке.
К счастью, история закончилась благополучно. Ребенка нашли вечером того же дня. Его заметил водитель маршрутки и передал правоохранителям. Уточняется, что мужчина ранее видел ориентировки и запомнил мальчика.
Ребенка доставили в отделение полиции, откуда его забрали родители.
«Мальчик уже дома. С ним все в порядке», — рассказали корреспонденту vrn.aif.ru в отделении Национального центра помощи детям в Воронежской области.
«Всегда фотографируйте ребёнка».
Детские поиски всегда срочные и требуют быстрой реакции, так как дети более доверчивы, отмечала в интервью с vrn.aif.ru региональный представитель и информационный координатор ПСО «Лиза Алерт» Наталья Филипповских. Особенно тяжело найти маленького ребенка, потерявшегося на природе. Если в городе его могут заметить взрослые, он может зайти в магазин, то в лесу или поле ему никто не сможет помочь.
«Детский поиск у нас делится по возрасту: совсем малыши до десяти лет и подростки. Если это подросток, то обычно его ищут по знакомым или компьютерным клубам. То есть чаще всего тинейджер просто проявляет самостоятельность. А вот с маленькими детьми ситуация совсем другая. Они могут разминуться с родителями в толпе, заиграться, убежать, их могут увести другие взрослые. Ребёнок — это егоза, он за одну секунду может исчезнуть. Поэтому мы инструктируем родителей: если выходите на массовые мероприятия, всегда фотографируйте ребёнка, чтобы было легче его найти. И рассказывайте детям, чтобы в случае потери родителей они никуда не убегали, а подходили к охранникам, полицейскому, работникам магазина или другой маме с детьми. И родители должны обращаться в полицию как можно скорее. Всегда лучше перестраховаться, чем упустить драгоценные минуты», — говорит специалист.