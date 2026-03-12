Водитель маршрутки нашел пропавшего после школы мальчика

«Детский поиск у нас делится по возрасту: совсем малыши до десяти лет и подростки. Если это подросток, то обычно его ищут по знакомым или компьютерным клубам. То есть чаще всего тинейджер просто проявляет самостоятельность. А вот с маленькими детьми ситуация совсем другая. Они могут разминуться с родителями в толпе, заиграться, убежать, их могут увести другие взрослые. Ребёнок — это егоза, он за одну секунду может исчезнуть. Поэтому мы инструктируем родителей: если выходите на массовые мероприятия, всегда фотографируйте ребёнка, чтобы было легче его найти. И рассказывайте детям, чтобы в случае потери родителей они никуда не убегали, а подходили к охранникам, полицейскому, работникам магазина или другой маме с детьми. И родители должны обращаться в полицию как можно скорее. Всегда лучше перестраховаться, чем упустить драгоценные минуты», — говорит специалист.