Бастрыкин запросил доклад о нападении приезжих с битами на семью на Камчатке

«После этого он начал лезть в драку. Он меня чем-то ударил, я схватился за этот предмет тяжелый, и ко мне подскочил [сын] Максим, начал защищать. Максим также вначале попробовал его оттолкнуть, он полез в драку», — вспомнил Александр.