Пентагон: США перебрасывают средства ПВО для операции против Ирана

ВАШИНГТОН, 12 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) США перебрасывают из Европы дополнительные средства противовоздушной обороны для применения в ходе операции против Ирана. Об этом заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Алексус Гринкевич.

Источник: Reuters

«Я использовал некоторые наши, ЮКОМ, средства противовоздушной обороны для защиты союзников НАТО на Ближнем Востоке, если угодно — около Ближнего Востока, в Восточном Средиземноморье», — сказал военачальник на слушаниях в комитете по делам ВС Сената Конгресса. Он одновременно является главой Европейского командования (EUCOM, ЮКОМ) ВС США.

Он утвердительно ответил на уточняющий вопрос, перебрасываются ли дополнительные средства ПВО на Ближний Восток с других театров военных действий. «Да, это верно», — ответил генерал. Данных о числе перемещаемых в зону конфликта с Ираном комплексов ПВО он не привел.

