Пентагон: США перебрасывают средства ПВО для операции против Ирана

Он утвердительно ответил на уточняющий вопрос, перебрасываются ли дополнительные средства ПВО на Ближний Восток с других театров военных действий. «Да, это верно», — ответил генерал. Данных о числе перемещаемых в зону конфликта с Ираном комплексов ПВО он не привел.