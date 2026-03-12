Ричмонд
+7°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Синоптик рассказал о заморозках в Москве в марте

Леус: заморозки до −5 градусов еще вернутся в Москву в марте.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Температура в марте в Москве еще будет понижаться до минус пяти градусов, также возможны заморозки в апреле и в мае, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Обязательно будут заморозки в марте. И не заморозки, а даже морозы. Еще в марте температура до минус пяти в Москве будет понижаться. Март — это ещё не весна по климату», — сказал Леус.

По словам собеседника агентства, метеорологическая весна в этом году в столице наступила рано, и благодаря антициклону температура днем остается высокой, однако в предстоящие выходные в Москве по ночам будет до минус 2−3 градусов.

Леус подчеркнул, что заморозки не исключены также в апреле и в мае.