Синоптик рассказал о заморозках в Москве в марте

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Температура в марте в Москве еще будет понижаться до минус пяти градусов, также возможны заморозки в апреле и в мае, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«Обязательно будут заморозки в марте. И не заморозки, а даже морозы. Еще в марте температура до минус пяти в Москве будет понижаться. Март — это ещё не весна по климату», — сказал Леус.
По словам собеседника агентства, метеорологическая весна в этом году в столице наступила рано, и благодаря антициклону температура днем остается высокой, однако в предстоящие выходные в Москве по ночам будет до минус 2−3 градусов.
Леус подчеркнул, что заморозки не исключены также в апреле и в мае.