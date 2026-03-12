Каждый седьмой молодой специалист СЗФО готов переехать ради работы — исследование

Около 14% молодых специалистов Северо-Западного федерального округа готовы переехать в другой город ради трудоустройства. Такие данные приводит сервис SuperJob, изучивший готовность россиян к релокации.
В целом по стране каждый пятый экономически активный россиянин (21%) допускает переезд ради более высокой зарплаты. Среди молодёжи до 24 лет таких меньше — 15%. Мужчины по-прежнему демонстрируют большую мобильность, чем женщины: 26% против 16%. Однако среди молодых людей до 24 лет разница практически отсутствует — 16% юношей и 15% девушек готовы к переезду.
В Москве лишь 11% молодых специалистов рассматривают возможность переезда ради работы (в 2024 году — 10%). В Санкт-Петербурге показатель за два года вырос с 12 до 14%, аналогичная динамика наблюдается и в целом по Северо-Западному федеральному округу.
При этом чаще всего готовность к переезду отмечают в регионах, расположенных дальше от западных границ страны. Лидером остаётся Дальневосточный федеральный округ, где сменить регион ради работы готовы 20% молодых специалистов. На юге этот показатель составляет 19%, в Сибирском и Приволжском округах — по 18%.
В целом по России готовность к релокации за год почти не изменилась: в 2024 году переезд ради работы рассматривали 22% россиян, сейчас — 21%. Среди молодёжи показатель снизился с 16 до 15%.
Эксперты отмечают — снижение мобильности может быть связано с сокращением разрыва в зарплатах между регионами и тем, что многие специалисты уже закрепились на рабочих местах. Для работодателей это означает, что привлекать сотрудников из других регионов становится сложнее, а соискатели всё чаще требуют более высокий уровень оплаты, компенсацию переезда и помощь с жильём.
