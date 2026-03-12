Каждый седьмой молодой специалист СЗФО готов переехать ради работы — исследование

Эксперты отмечают — снижение мобильности может быть связано с сокращением разрыва в зарплатах между регионами и тем, что многие специалисты уже закрепились на рабочих местах. Для работодателей это означает, что привлекать сотрудников из других регионов становится сложнее, а соискатели всё чаще требуют более высокий уровень оплаты, компенсацию переезда и помощь с жильём.