Священник рассказал, нужно ли бояться пятницы 13-го

«Ничего, что связывало бы именно пятницу 13-е с чем-то нечистым, в Священном писании и Священном предании Церкви нет. Для нас, христиан, нет “плохих” или “хороших” дат календаря. Есть только дни, которые мы посвящаем Богу, и дни, которые проживаем так, как будто Бога нет… Пристойно ли христианину верить в это? Однозначно нет, и даже грешно», — сказал он.