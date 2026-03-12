Ричмонд
Вдова бывшего верховного лидера Ирана жива, сообщило Fars

ТЕГЕРАН, 12 мар — РИА Новости. Вдова бывшего верховного лидера Ирана Мансуре Ходжасте, о гибели которой ранее писали СМИ, оказалась жива, сообщило агентство Fars.

Источник: AP 2024

Второго марта иранские СМИ, в том числе агентство Mehr, сообщили, что супруга Али Хаменеи, находившаяся в коме, погибла «мученической смертью».

«Сообщаем, что супруга верховного лидера, погибшего мученической смертью, жива. Первоначальные сообщения на этот счет оказались ошибкой», — говорится в сообщении агентства.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В первый же день атаки погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, 8 марта преемником стал его сын Моджтаба.

