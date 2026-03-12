«Птичку» не жалко. «Балтптицепром» травил реку и выплатит четверть миллиарда

История с загрязнением реки Граевки в Калининградской области получила судебное продолжение. Птицеводческую компанию «Балтптицепром» наконец обязали возместить экологический ущерб на сумму более 250 млн рублей. Нарушения были выявлены ещё несколько лет назад, однако судебные разбирательства растянулись на годы. При этом сама ситуация вокруг предприятия остаётся напряжённой: жители продолжают жаловаться на запахи, а надзорные органы регулярно фиксируют новые претензии.
Долгожданное судебное решение и ущерб реке.
О том, что предприятие должно выплатить более 250 млн рублей за вред, причинённый реке Граевке, 12 марта сообщил Росприроднадзор. Нарушение было выявлено ещё в ноябре 2021 года в ходе надзорных мероприятий.
По данным ведомства, ООО «Торгово-птицеводческая компания “Балтптицепром” осуществляло сброс сточных вод в реку с превышением концентрации загрязняющих веществ. В результате был рассчитан экологический ущерб, который превысил 250 млн рублей.
В 2021—2022 годах проводились проверки, которые выявили шокирующие данные. У «Балтптицепрома» имеются очистные сооружения, сточные воды предприятия после них сбрасываются в реку Граевку в районе поселка Люблино. Реузльаты исследований этих стоков выявили превышения по ряду показателей, среди которых сухой остаток, хлорид-ион, жиры, нефтепродукты, железо и ряд других. На основании утвержденной методики Росприроднадзор рассчитал вред, уже причиненный водному объекту. Сумма вреда оказалась высокой — 1,27 млрд руб.
В результате Росприроднадзор направил в «Балтптицепром» претензионное письмо о возмещении вреда в добровольном порядке. В добровольном порядке предприятие вред не возместило. Росприроднадзор обратился в суд. После нескольких этапов разбирательств, включая рассмотрение дела в кассационной инстанции, Арбитражный суд Калининградской области удовлетворил требования ведомства и обязал компанию компенсировать причинённый природе вред в полном объёме.
Таким образом, судебная история, связанная с загрязнением реки, фактически завершилась решением о крупной выплате.
Но остается главный вопрос — станет ли это хорошим уроком для предприятия? И стоит ли ожидать в будущем подобных примеров?
Как известно «ТПК “Балтптицепром” ранее входил в ГК “Продукты Питания”. Уже с лета 2025 года часть структур ГК перешла в управление известному калининградскому холдингу “АПХ “Залесье”. Учредителем “АПХ “Залесье” является Андрей Романов.
История претензий к предприятию: от складов до сброса.
При этом случай с рекой Граевкой нельзя назвать единичным эпизодом в истории предприятия. В январе 2025 года прокуратура Калининградской области сообщала о привлечении компании к административной ответственности. Тогда «Балтптицепром» оштрафовали на 1,1 млн рублей.
Надзорное ведомство установило, что предприятие нарушало ветеринарно-санитарные правила при обращении с биологическими отходами. Также фиксировался сброс сточных вод с превышением допустимых концентраций загрязняющих веществ.
Проверка выявила и другие проблемы. Склады, производственные площадки и внутрихозяйственные дороги предприятия не соответствовали установленным требованиям.
По итогам проверки руководителю компании вынесли представление. Были возбуждены дела по нескольким статьям КоАП РФ, включая статьи 6.3, 7.6, 8.2, 8.13, 10.6 и 10.8. Пятерых сотрудников привлекли к административной ответственности. Контроль за устранением нарушений взяла на себя прокуратура.
Жалобы жителей на запах: «дышать не возможно».
Проблемы, связанные с деятельностью предприятия, обсуждаются не только в кабинетах надзорных ведомств. Еще летом 2024 года о ситуации активно заговорили жители Калининграда.
В августе жители микрорайона имени Александра Космодемьянского начали массово писать обращения на странице губернатора Алексея Беспрозванных. Люди жаловались на сильный неприятный запах, который, по их словам, распространяется со стороны птицефабрики.
В обращениях жители описывали ситуацию довольно эмоционально. Они писали, что запах буквально «отравляет жизнь» и что в некоторые дни его невозможно переносить ни на улице, ни в доме.
Один из пользователей сообщил, что живёт в нескольких километрах от предприятия, однако утром у него возникал рвотный рефлекс из-за сильного запаха.
Жители приглашали власти лично приехать в посёлок и оценить ситуацию. После появления многочисленных жалоб в ситуацию включились надзорные органы.
В управлении Роспотребнадзора по Калининградской области сообщали, что организован отбор проб атмосферного воздуха. Исследования проводились с учётом метеорологических условий и направления ветра.
Кроме того, в прокуратуре Калининградской области была инициирована комплексная проверка соблюдения законодательства на предприятии. Речь шла в том числе о санитарных требованиях. Однако сами жители отмечали, что, несмотря на проверки, ситуация с запахом, по их словам, не менялась.
Возникали и жалобы на свалки, в организации которых жители подозревали «Балтптицепром». Но на самом предприятии заявляли, что не имеют отношения к обнаруженной в районе пересечения посёлков Космодемьянского и Совхозного несанкционированной свалке биологических отходов.
Вопросы экологии и безопасности: нужен системный контроль за «Балтптицепромом».
Тем не менее сама история с рекой Граевкой и многочисленные претензии последних лет неизбежно поднимают более широкий вопрос. Речь идёт не только о штрафах и судебных разбирательствах, но и о системном контроле за деятельностью «Балтптицепрома».
Когда речь идёт о сбросах в водоёмы, вопрос касается не только состояния конкретной реки. Водные ресурсы напрямую связаны с экологической безопасностью региона и качеством жизни людей.
Схожая ситуация и с жалобами на запахи. Даже если источник неприятного запаха требует дополнительных проверок, сами обращения жителей свидетельствуют о серьёзной общественной обеспокоенности.
Именно поэтому эксперты в подобных случаях обычно говорят о необходимости постоянного мониторинга и жёсткого контроля за экологическими требованиями.
История с «Балтптицепромом» показывает, что надзорные проверки и судебные разбирательства могут длиться годами. За это время в публичном пространстве появляются новые сообщения о нарушениях, жалобах жителей и экологических проблемах.
Поэтому ключевым вопросом становится не только наказание за уже совершённые нарушения, но и предотвращение новых.
Если предприятие уже становилось объектом проверок и судебных процессов из-за экологических претензий, логично ожидать, что контроль за его деятельностью должен быть особенно внимательным. В том чсиле надзорным органам необходимо обратить внимание и на качество продукции предприятия.
В подобных ситуациях речь идёт о базовом принципе экологической безопасности. Здоровье людей и состояние окружающей среды всегда должны оставаться приоритетом.
Обращения жителей: тема сильно волнует калининградцев.
В редакцию «Аргументов и фактов» также поступают обращения жителей региона, которые просят обратить внимание на ситуацию вокруг предприятия и экологические вопросы, связанные с его деятельностью.
Люди пишут о запахах, переживают за состояние окружающей среды и интересуются, какие меры принимаются для предотвращения загрязнения воды и воздуха Подобные обращения показывают, что тема сильно волнует калининградцев.
Судебное решение о взыскании более 250 млн рублей за вред реке Граевке стало одним из крупнейших экологических требований к предприятию.
Однако сама история на этом не заканчивается. Вопросы, связанные с экологией, санитарными условиями и жалобами жителей, продолжают обсуждаться.
Редакция «Аргументов и фактов» продолжит следить за развитием ситуации вокруг предприятия и реакцией надзорных органов.