«Балтптицепром» травил реку и выплатит четверть миллиарда

История с загрязнением реки Граевки в Калининградской области получила судебное продолжение. Птицеводческую компанию «Балтптицепром» наконец обязали возместить экологический ущерб на сумму более 250 млн рублей. Нарушения были выявлены ещё несколько лет назад, однако судебные разбирательства растянулись на годы. При этом сама ситуация вокруг предприятия остаётся напряжённой: жители продолжают жаловаться на запахи, а надзорные органы регулярно фиксируют новые претензии.