Огромную паховую грыжу удалили воронежские врачи у 72-летнего пациента

Ее длина достигала 25 сантиметров, ширина — 15 сантиметров.

Источник: Комсомольская правда

В воронежскую больницу № 8 обратился 72-летний мужчина. Пациент жаловался на сильную боль в области грыжевого выпячивания. Врачи приняли решение провести плановую операцию по удалению грыжи.

— Особенность данного клинического случая состояла в значительном размере образования — его длина достигала 25 сантиметров, ширина — 15 сантиметров, — рассказали в минздраве Воронежской области — Выпячивание уходило вниз, почти доходя до середины бедра и опускаясь в мошонку. Сложность ситуации заключалась в том, что ранее мужчине уже выполняли три операции по поводу грыжи справа.

Врачи выполнили классическое грыжесечение с последующей установкой специального полипропиленового сетчатого протеза. Имплантат обеспечил надежное укрепление тканей, снизив вероятность возникновения рецидива. Сама операция длилась около полутора часов и прошла без осложнений.

Через неделю пациента выписали, и он вернулся к обычной жизни.