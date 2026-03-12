Огромную паховую грыжу удалили воронежские врачи у 72-летнего пациента

— Особенность данного клинического случая состояла в значительном размере образования — его длина достигала 25 сантиметров, ширина — 15 сантиметров, — рассказали в минздраве Воронежской области — Выпячивание уходило вниз, почти доходя до середины бедра и опускаясь в мошонку. Сложность ситуации заключалась в том, что ранее мужчине уже выполняли три операции по поводу грыжи справа.