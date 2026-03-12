«Пришлось перекрывать»: в Калининграде возобновили капитальный ремонт улицы Галицкого

Не получается [без перекрытия], потому что коллектор идёт посреди дороги. Из-за этого мы не можем пустить движение. Чтобы ничего не обвалилось и не было ДТП, мы закрыли. Сейчас с «Водоканалом» будем активно работать. Думаю, это займёт недельки две. Потом мы откроем тут движение, а дальше [в сторону Театральной] пойдём по полосам. Просто коллектор сдвинется к тротуарной части и будет возможность открыть движение. Там ширина котлована получается больше полосы — машина просто не пройдёт, — рассказал подрядчик.