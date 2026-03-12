«Пришлось перекрывать»: в Калининграде возобновили капитальный ремонт улицы Галицкого

В Калининграде возобновили капитальный ремонт улицы Галицкого. Специалисты ведут дорожные работы и занимаются переустройством коллектора в районе улицы Бесселя.
Капитальный ремонт Галицкого начали в декабре 2025 года. Его приостанавливали из-за морозной и снежной погоды. В марте дорожники возобновили работы. Они обустраивают основание проезжей части и тротуаров, а также перекладывают сети.
Изначально планировали полностью перекрыть только участок от улицы Ботанической до Бесселя, а до Театральной работать по полосам. Однако сейчас движение ограничено уже в районе хлебозавода. Как рассказал корреспонденту Калининград.Ru представитель подрядной организации «Мосинжиниринг», перекрывать пришлось из-за работ по переустройству коллектора.
Не получается [без перекрытия], потому что коллектор идёт посреди дороги. Из-за этого мы не можем пустить движение. Чтобы ничего не обвалилось и не было ДТП, мы закрыли. Сейчас с «Водоканалом» будем активно работать. Думаю, это займёт недельки две. Потом мы откроем тут движение, а дальше [в сторону Театральной] пойдём по полосам. Просто коллектор сдвинется к тротуарной части и будет возможность открыть движение. Там ширина котлована получается больше полосы — машина просто не пройдёт, — рассказал подрядчик.
Сроки начала работ на улице Галицкого несколько раз переносили. Улицу отремонтируют от Театральной до Ботанической. Проект предполагает сохранение брусчатки на спуске в районе Московского проспекта. На остальном протяжении Галицкого уложат новый асфальт. Там появится шестиметровая проезжая часть, по нечётной стороне сделают карманы для парковки автомобилей, по чётной — велосипедную дорожку.
В рамках проекта также замостят плиткой тротуары, выполнят благоустройство с озеленением, установят освещение и камеры «Безопасного города». На работы направят 179 миллионов рублей. Их планируют завершить в мае 2026 года.
Ранее сообщали, что рабочие не будут полностью перекладывать брусчатку на улице. Булыжник отремонтируют частично. Это необходимо для прокладки коммуникаций.