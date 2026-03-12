Ремонт в аэропорту Астаны: пассажиров предупредили о временных ограничениях

«Все регулярные международные и внутренние рейсы, выполняемые в этот временной интервал, заблаговременно перенесены на более раннее или более позднее время суток. Корректировки согласованы с авиакомпаниями и уполномоченными государственными органами. Работы организованы таким образом, чтобы минимизировать влияние на пассажиров и расписание полетов. Вне периода временных ограничений аэропорт продолжает работу в штатном режиме», — заявили в пресс-службе.