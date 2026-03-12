Ремонт в аэропорту Астаны: пассажиров предупредили о временных ограничениях

Как сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Астаны, в период с 15 апреля по 31 мая запланированы плановые ремонтные работ на взлетно-посадочной полосе.
«Работы выполняются в рамках поэтапной программы поддержания аэродромной инфраструктуры и направлены прежде всего на обеспечение безопасности полётов. Аэродром — это сложный инженерный объект, который ежедневно испытывает высокие нагрузки: взлеты и посадки воздушных судов, воздействие тяжелой техники, а также резкие перепады температур и климатические условия», — отметили в пресс-службе.
В соответствии с утвержденной документацией и требованиями НОТАМ, в период проведения работ взлетно-посадочная полоса будет временно закрыта ежедневно с 10:00 до 18:00 часов местного времени.
«Все регулярные международные и внутренние рейсы, выполняемые в этот временной интервал, заблаговременно перенесены на более раннее или более позднее время суток. Корректировки согласованы с авиакомпаниями и уполномоченными государственными органами. Работы организованы таким образом, чтобы минимизировать влияние на пассажиров и расписание полетов. Вне периода временных ограничений аэропорт продолжает работу в штатном режиме», — заявили в пресс-службе.
В аэропорту также отметили, что готовы к тому, что временные ограничения могут вызывать вопросы у пассажиров, однако в пресс-службе добавили, что плановый ремонт — это необходимая мера, которая напрямую связана с надежностью полетов и безопасностью каждого пассажира.
«Аэропорт рекомендует пассажирам уточнять актуальное расписание рейсов у авиакомпаний и благодарит за понимание», — отметили представители воздушной гавани.
Пассажирам рассказали, что ремонтные работы не дублируют друг друга из года в год.
«В 2025 году обновление проводилось на перроне и рулежных дорожках — зонах, где осуществляется стоянка и маневрирование воздушных судов. В текущем году работы затрагивают другие элементы аэродрома, включая отдельные участки взлетно-посадочной полосы и искусственных покрытий. Такой подход позволяет поэтапно поддерживать весь аэродромный комплекс в нормативном и безопасном состоянии», — говорится в сообщении.