Волгоградцам рассказали, кто может получить выплату в 15 тыс. рублей

— Если в семье несколько детей до 3 лет и при получении выплаты на одного из них доходы семьи не превысили двух прожиточных минимумов, то родители могут оформить выплату на еще одного ребенка. При этом заявление на выплату подается на каждого ребенка по отдельности, — пояснили в Соцфонде.