Дорогу от Нижегородки до трассы Р-240 в Уфе сделают платной

Министр транспорта Башкирии Любовь Минакова сообщила, что новая дорога, которая соединит микрорайон Нижегородка с Миловским шоссе и трассой Уфа — Оренбург, будет платной.
По данным UTV, проект планируют реализовать в рамках концессионного соглашения. К строительству приступят, как только определят источник финансирования. По словам Минаковой, решение может быть принято уже в этом году.
