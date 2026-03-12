Ричмонд
+5°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дорогу от Нижегородки до трассы Р-240 в Уфе сделают платной

Строительство начнут после определения источника финансирования.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Министр транспорта Башкирии Любовь Минакова сообщила, что новая дорога, которая соединит микрорайон Нижегородка с Миловским шоссе и трассой Уфа — Оренбург, будет платной.

По данным UTV, проект планируют реализовать в рамках концессионного соглашения. К строительству приступят, как только определят источник финансирования. По словам Минаковой, решение может быть принято уже в этом году.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.