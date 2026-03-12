Путин назначил нового первого замминистра внутренних дел

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении генерал-лейтенанта полиции Андрея Курносенко на должность первого замминистра внутренних дел РФ, соответствующий документ размещен в четверг на сайте официального опубликования правовых актов.