Путин назначил нового первого замминистра внутренних дел

Путин назначил первым замминистром внутренних дел генерала-лейтенанта Курносенко.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении генерал-лейтенанта полиции Андрея Курносенко на должность первого замминистра внутренних дел РФ, соответствующий документ размещен в четверг на сайте официального опубликования правовых актов.

«Назначить генерал-лейтенанта полиции Курносенко Андрея Анатольевича первым заместителем министра внутренних дел РФ, освободив его от занимаемой должности», — говорится в тексте указа.

Документ вступает в силу со дня подписания.