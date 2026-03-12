В ЛДПР предложили ввести единые сетки оплаты труда для женщин и мужчин

«Тревожная статистика наблюдается и среди старшего поколения: 53% проходящих процедуру банкротства — женщины, а в возрастной категории старше 70 лет доля должников достигает 68%. И если эти женщины воспитывают детей в одиночку, если им не платят алименты, то это автоматически, эта семья, эта женщина и эти дети ушли в границу бедности. А если на этой женщине помимо детей еще и пожилые родители, которым тоже нужно помогать? И женщины-пенсионерки сегодня имеют гораздо более низкую пенсию, чем пенсионеры-мужчины. Нам надо войти в положение вот этих женщин, которые сегодня наиболее нуждаются в поддержке государства», — добавила первый замруководителя ЦА ЛДПР.