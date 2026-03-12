Ричмонд
+9°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Sabah: жительница Стамбула 301 раз за год обратилась к врачам и умерла

Глава стамбульского Депздрава Абдуллах Гюнер заявил, что в городе каждые две секунды проводится операция.

Источник: Аргументы и факты

Жительница турецкого Стамбула 301 раз обратилась к врачам за год и скончалась, пишет Sabah со ссылкой на главу местного департамента здравоохранения Абдуллаха Гюнера.

По его словам, в среднем жители Стамбула обращаются в больницы 12 раз в год. Однако одна из женщин посетила врачей 301 раз.

Абдуллах Гюнер добавил, что в 2025-м медики провели 207 миллионов осмотров. При этом в городе с населением около 16 миллионов человек врачи осуществили свыше 2,6 миллиона операций за год.

«Таким образом, в Стамбуле каждые две секунды проводится операция», — подчеркнул он.

Ранее появилась информация, что в Саудовской Аравии умер старейший мужчина страны. Как утверждалось, ему было 142 года.