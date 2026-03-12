Sabah: жительница Стамбула 301 раз за год обратилась к врачам и умерла

Жительница турецкого Стамбула 301 раз обратилась к врачам за год и скончалась, пишет Sabah со ссылкой на главу местного департамента здравоохранения Абдуллаха Гюнера.
По его словам, в среднем жители Стамбула обращаются в больницы 12 раз в год. Однако одна из женщин посетила врачей 301 раз.
Абдуллах Гюнер добавил, что в 2025-м медики провели 207 миллионов осмотров. При этом в городе с населением около 16 миллионов человек врачи осуществили свыше 2,6 миллиона операций за год.
«Таким образом, в Стамбуле каждые две секунды проводится операция», — подчеркнул он.
Ранее появилась информация, что в Саудовской Аравии умер старейший мужчина страны. Как утверждалось, ему было 142 года.