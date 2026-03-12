Квартира- «ниндзя»: В Кишинёве за 25 тысяч евро продают чердак, на который забираются по складной лестнице

На рынке недвижимости столицы появилось крайне необычное объявление, которое уже активно обсуждают в соцсетях. Речь идёт о крошечной «квартире» площадью всего 12,1 м², расположенной на мансардном этаже жилого дома на Рышкановке.
Особенность жилья в том, что обычного входа через лестничную клетку здесь просто нет. Чтобы попасть внутрь, нужно воспользоваться откидной складной лестницей, закреплённой в потолке верхнего этажа. По сути, это классическая чердачная конструкция, которую обычно используют для доступа на технический этаж или чердак.
Мансарда появилась примерно 10 лет назад в результате самовольной надстройки (по крайней мере, так предполагают комментаторы). Продавец просит за неё 25 000 евро.
Реакция интернет-пользователей оказалась ожидаемо бурной и в основном ироничной: «Идеальное жильё для любителей квестов и паркура»; «Система защиты от гостей уровня God Mode»; «Как заносить холодильник и диван? На верёвке?»; «25 тысяч за чердак — это новый уровень оптимизма».
Многие задаются вопросом о законности такой перепланировки, соответствии нормам противопожарной безопасности, эвакуации в случае ЧП и даже о том, как в принципе регистрировать подобное жильё как жилое помещение.
На фоне стремительного роста цен на недвижимость в Кишинёве (особенно в последние 2−3 года) рынок действительно предлагает всё более экзотические варианты: переоборудованные подвалы, комнаты в коммуналках без удобств, мансарды без нормального входа и даже «квартиры» в бывших нежилых помещениях. И, судя по активности объявлений, даже такие нестандартные объекты находят своих покупателей — чаще всего молодых людей, инвесторов под аренду или тех, кто ищет максимально дешёвый вариант в столице.
