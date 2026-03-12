Ричмонд
Воронежцы стали гораздо реже жаловаться в Банк России на кибермошенников

В 2025 году воронежцы направили более 3 тысяч жалоб в Банк России.

Больше трех тысяч жалоб направили жители Воронежской области в Банк России, сообщили в воронежском отделении регулятора. Количество претензий к банкам выросло на 5%.

Эксперты связывают это с предпринятыми мерами по усилению мер противодействия финансовому мошенничеству. Воронежцы чаще жаловались на отказы в проведении операций, блокировку карт и доступа к банковским онлайн-сервисам.

Эти же меры позволили снизить количество кибермошенничеств, что отразилось на статистике. В банковском секторе их число уменьшилось на 37%, в микрофинансовых организациях — более чем вдвое.

Меньше претензий стало у жителей региона по поводу ОСАГО, но в тоже время выросли жалобы в сегменте страхования жизни.

В Банке России напоминают, что финансовые организации обязаны ответить на любую письменную претензию клиента в течение 15 рабочих дней. В сложных случаях время ответа могут увеличить до 25 рабочих дней.