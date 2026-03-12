Путин уволил Горового с поста первого замглавы МВД и назначил на него Курносенко

Президент России Владимир Путин в четверг, 12 марта, снял Александра Горового с должности первого заместителя министра внутренних дел страны и назначил на этот пост начальника главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции ведомства Андрея Курносенко.
— Назначить генерал-лейтенанта полиции Курносенко Андрея Анатольевича первым заместителем министра внутренних дел Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности, — говорится в документе.
Указ, подписанный главой государства, размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Днем ранее, 11 марта, премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Андрея Цыганова от должности заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы в связи с его выходом на пенсию и назначил на этот пост Руслана Джалюкова.
9 декабря 2025 года Владимир Путин назначил Александра Алимова заместителем министра иностранных дел России.
2 декабря того же года председатель Московского городского суда Михаил Птицын возглавил Совет судей России. Такое решение приняли на пленарном заседании совета в Москве с участием председателя Верховного суда России Игоря Краснова.