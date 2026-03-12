Ричмонд
+9°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин уволил Горового с поста первого замглавы МВД и назначил на него Курносенко

Президент России Владимир Путин в четверг, 12 марта, снял Александра Горового с должности первого заместителя министра внутренних дел страны и назначил на этот пост начальника главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции ведомства Андрея Курносенко.

Президент России Владимир Путин в четверг, 12 марта, снял Александра Горового с должности первого заместителя министра внутренних дел страны и назначил на этот пост начальника главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции ведомства Андрея Курносенко.

— Назначить генерал-лейтенанта полиции Курносенко Андрея Анатольевича первым заместителем министра внутренних дел Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности, — говорится в документе.

Указ, подписанный главой государства, размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Днем ранее, 11 марта, премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Андрея Цыганова от должности заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы в связи с его выходом на пенсию и назначил на этот пост Руслана Джалюкова.

9 декабря 2025 года Владимир Путин назначил Александра Алимова заместителем министра иностранных дел России.

2 декабря того же года председатель Московского городского суда Михаил Птицын возглавил Совет судей России. Такое решение приняли на пленарном заседании совета в Москве с участием председателя Верховного суда России Игоря Краснова.

Узнать больше по теме
Игорь Краснов: биография председателя Верховного суда РФ и следователя по резонансным делам
Амбициозный служитель закона быстро вырвался из региона и стал частью центрального аппарата правоохранителей. Ему поручали самые известные и сложные расследования, долгое время он работал генеральным прокурором РФ, а не так давно стал председателем Верховного суда РФ. Главное из биографии Игоря Краснова — в тексте.
Читать дальше