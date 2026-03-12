Ухудшение зрения может быть тревожным сигналом: на какие болезни это указывает

Внезапная нечеткость зрения может указывать на развитие сахарного диабета. Об этом врач-офтальмолог Иван Зарубин рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» По словам специалиста, такие симптомы нельзя игнорировать, так как они способны сигнализировать о серьезных сбоях в работе организма.
Как пояснил Иван Зарубин, стойкие проблемы со зрением, особенно трудности с распознаванием букв, связаны не только с болезнями глаз, но и с патологиями центральной нервной системы.
Офтальмолог отметил, что головокружение и размытость изображения иногда возникают из-за поражения участков мозга, отвечающих за обработку зрительной информации. Кроме того, ухудшение зрения часто сопровождает гипертонию, диабет и нарушение кровоснабжения сетчатки. Например, при диабете повреждаются сосуды глазного дна, развивается ретинопатия.
Врач добавил, что временная потеря четкости зрения случается и при мигренях. Перед приступом головной боли у людей может возникать так называемая зрительная аура — вспышки, мерцание или выпадение фрагментов картинки перед глазами.
Так медик прокомментировал историю британца Олли Найта, у которого диагностировали опухоль мозга. Первым тревожным признаком болезни мужчины стала невозможность прочитать мелкий текст на бутылке шампуня.