Ухудшение зрения может быть тревожным сигналом: на какие болезни это указывает

Внезапная нечеткость зрения может указывать на развитие сахарного диабета. Об этом врач-офтальмолог Иван Зарубин рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» По словам специалиста, такие симптомы нельзя игнорировать, так как они способны сигнализировать о серьезных сбоях в работе организма.