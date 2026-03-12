Судейские назначения на матчи 24‑го тура Лиги PARI: волгоградцев ждут интересные игры

Эта игра привлечёт внимание волгоградцев благодаря назначению на роль инспектора Андрея Комарова — специалиста из Волгограда. Его задача — оценить работу судейской бригады и соблюдение регламента матча. Кроме того, игра обещает быть интересной, поскольку обе команды нацелены на результат: «Родина» борется за прямой выход в РПЛ, а дальневосточники стремятся попасть в стыковые матчи, имея равное количество очков с волгоградцами.