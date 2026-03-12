Судейские назначения на матчи 24‑го тура Лиги PARI: волгоградцев ждут интересные игры

В преддверии 24‑го тура Лиги PARI стали известны составы судейских бригад, которые будут обслуживать матчи чемпионата. Особое внимание волгоградских болельщиков приковано к двум играм — в них задействованы специалисты, имеющие отношение к региону, а одна из встреч напрямую затрагивает интересы волгоградской команды.
«СКА‑Хабаровск» — «Родина».
Эта игра привлечёт внимание волгоградцев благодаря назначению на роль инспектора Андрея Комарова — специалиста из Волгограда. Его задача — оценить работу судейской бригады и соблюдение регламента матча. Кроме того, игра обещает быть интересной, поскольку обе команды нацелены на результат: «Родина» борется за прямой выход в РПЛ, а дальневосточники стремятся попасть в стыковые матчи, имея равное количество очков с волгоградцами.
«КАМАЗ» — «Ротор».
Эта встреча, вызывает самый повышенный интерес у волгоградских любителей футбола. Для сине-голубых не осталось проходных матчей — каждый матч решающий, в каждом нужна победа. «Ротор», представляющий Волгоград, будет стремиться добыть важные очки, а болельщики смогут оценить работу квалифицированной судейской бригады.
Главный судья: Матвей Заика (Ростов‑на‑Дону). Отвечает за общее руководство игрой и принятие ключевых решений на поле.
Боковые арбитры:
Альмир Хатмуллин (Московская область) — будет следить за соблюдением правил на своей боковой линии, фиксировать выходы мяча за пределы поля и помогать главному арбитру в определении офсайдов.
Вячеслав Охрименко (Майкоп) — выполняет аналогичные функции на противоположной стороне поля.
Резервный судья: Владислав Харитонов (Казань) — готов выйти на поле в случае необходимости заменить главного арбитра, а также контролирует соблюдение регламента в технической зоне.
Инспектор: Николай Левников (Сочи) — оценивает работу всей судейской бригады, анализирует принятые решения и составляет отчёт о матче.
Делегат: Рубен Миранцев (Москва) — отвечает за организационные аспекты проведения матча: взаимодействие команд, соблюдение графика, обеспечение условий для игры и судейства.
Волгоградские болельщики смогут не только поболеть за команду важном матче против «КАМАЗа», но и поддержать «Ротор» в поездке на автобусе, которую организовывает клуб.
Александр Веселовский.