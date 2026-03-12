Ричмонд
«Уничтожение близко»: Иран пригрозил Израилю ликвидацией «сионистского режима»

Иранская армия по случаю Международного дня Иерусалима выступила с предупреждением, в котором пригрозила Израилю скорым уничтожением. Текст заявления в четверг, 12 марта, приводит агентство Fars.

— Несомненно, уничтожение сионистского режима и создание на территории Палестины независимого палестинского государства, в котором будут представлены все религии и конфессии, близко, — говорится в заявлении.

Днем ранее Иран заявил, что изменяет стратегию в отношении операций против Соединенных Штатов и Израиля: вместо ответных атак теперь Тегеран будет осуществлять удары один за другим.

Ранее американская разведка начала фиксировать признаки того, что Иран предпринимает шаги по размещению морских мин на судоходном пути в Ормузском проливе. По данным Вашингтона, Тегеран использует небольшие суда, каждое из которых может перевозить две-три мины.

Центральный штаб военного командования «Хатам аль-Анбия» также предупредил о намерении Тегерана атаковать энергетические объекты на Ближнем Востоке, если США и Израиль продолжат наносить удары по аналогичным целям в Иране.

