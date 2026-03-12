Пентагон: ВС США переносят опыт конфликта на Украине на операцию в Иране

Напомним, западные СМИ активно обсуждают «изнурительный» характер противостояния на Ближнем Востоке. Bloomberg отмечает, что используемые США комплексы Patriot могут успешно сбивать свыше 90% целей, но цена лишь одного такого пуска может достигать 4 млн долларов против 20 тысяч долларов за иранский дрон.