Пентагон: ВС США переносят опыт конфликта на Украине на операцию в Иране

«Да, мы это делаем, разворачиваем силы и средства на Ближнем Востоке в этих целях», — сказал он.
Гринкевич также сообщил, что Киев сейчас запрашивает у Вашингтона дополнительные комплексы противовоздушной обороны (ПВО), а многие такие американские системы сейчас перебрасываются на Ближний Восток.
«У нас мощные наборы комплексов противовоздушной обороны на Ближнем Востоке», — добавил американский генерал.
Накануне появилось сообщение, что активное истощение запасов ракет США в ходе войны с Ираном поставило под угрозу поставки оружия Украине, в том числе проблемы могут возникнуть в поставках дорогостоящих снарядов для систем ПВО.
Напомним, западные СМИ активно обсуждают «изнурительный» характер противостояния на Ближнем Востоке. Bloomberg отмечает, что используемые США комплексы Patriot могут успешно сбивать свыше 90% целей, но цена лишь одного такого пуска может достигать 4 млн долларов против 20 тысяч долларов за иранский дрон.