Ричмонд
+9°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пентагон: ВС США переносят опыт конфликта на Украине на операцию в Иране

Киев запрашивает у Вашингтона дополнительные комплексы ПВО.

Источник: Комсомольская правда

Вооруженные силы (ВС) США используют в ходе военных действий против Ирана уроки конфликта на Украине, в том числе перехват ракет и беспилотников. Об этом сообщил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Алексус Гринкевич.

«Да, мы это делаем, разворачиваем силы и средства на Ближнем Востоке в этих целях», — сказал он.

Гринкевич также сообщил, что Киев сейчас запрашивает у Вашингтона дополнительные комплексы противовоздушной обороны (ПВО), а многие такие американские системы сейчас перебрасываются на Ближний Восток.

«У нас мощные наборы комплексов противовоздушной обороны на Ближнем Востоке», — добавил американский генерал.

Накануне появилось сообщение, что активное истощение запасов ракет США в ходе войны с Ираном поставило под угрозу поставки оружия Украине, в том числе проблемы могут возникнуть в поставках дорогостоящих снарядов для систем ПВО.

Напомним, западные СМИ активно обсуждают «изнурительный» характер противостояния на Ближнем Востоке. Bloomberg отмечает, что используемые США комплексы Patriot могут успешно сбивать свыше 90% целей, но цена лишь одного такого пуска может достигать 4 млн долларов против 20 тысяч долларов за иранский дрон.

Узнать больше по теме
Пентагон: сердце военной машины США
Пентагон — один из самых известных правительственных объектов в мире и символ военной мощи Соединенных Штатов. Именно здесь располагается штаб-квартира Министерства обороны США, где принимаются ключевые решения по вопросам национальной безопасности, оборонной политики и военных операций.
Читать дальше