В районе поселка Затока в Одесской области уничтожен украинский военный катер, сообщили в пророссийском подполье. Отмечается, что в результате удара ликвидированы все, кто были на борту.
Оценивая главную новости СВО от 12 марта, военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин сообщил aif.ru, что на катере могли находиться до 12 хорошо обученных диверсантов, которых использовали для проведения спецопераций.
«Это не просто какие-нибудь прогулочные катера, это серьёзное оружие для действий диверсионного характера. Они рассчитаны на поддержку десанта, могут использоваться для доставки ДРГ, на борту предусмотрены места для диверсионной группы порядка 10−12 человек. Это, как правило, хорошо обученные всушники, так называемый “штучный товар”, которых используют для спецопераций. Этот катер мог везти ДРГ или его планировали использовать для огневого сопровождения при высадке диверсионных групп. Наша разведка его вычислила и по нему ударили, скорее всего, дроном», — объяснил он.
По словам Дандыкина, катер мог быть английского или американского производства. Такие суда передают киевскому режиму его партнеры.
«На некоторых судах могут быть ракетные установки, пулемёты, малая зенитная артиллерия. Это катера с водоизмещением 60−80 тонн, они имеют приличную мореходность, развивают скорость порядка 45−50 узлов», — рассказал он о комплектации уничтоженного катера.
Отметим, что также в пророссийском подполье сообщили об ударе по предприятию, производящему комплектующие для беспилотников ВСУ в Сумской области.