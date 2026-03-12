Гигантская волна смыла пиратов на катере НАТО: главная новость СВО 12 марта

«Это не просто какие-нибудь прогулочные катера, это серьёзное оружие для действий диверсионного характера. Они рассчитаны на поддержку десанта, могут использоваться для доставки ДРГ, на борту предусмотрены места для диверсионной группы порядка 10−12 человек. Это, как правило, хорошо обученные всушники, так называемый “штучный товар”, которых используют для спецопераций. Этот катер мог везти ДРГ или его планировали использовать для огневого сопровождения при высадке диверсионных групп. Наша разведка его вычислила и по нему ударили, скорее всего, дроном», — объяснил он.