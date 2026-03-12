819 волгоградок отказались от аборта после уговоров

В Волгоградской области подвели итоги доабортного консультирования с целью отказа от прерывания беременности за 2025 год. По данным регионального комитета соцзащиты, 819 женщин решились сохранить беременность после общения с врачами и психологами. Это составило 42,2% от жительниц региона, которые прошли процедуру трехэтапного доабортного консультирования.