819 волгоградок отказались от аборта после уговоров

В Волгоградской области подвели итоги доабортного консультирования с целью отказа.

В Волгоградской области подвели итоги доабортного консультирования с целью отказа от прерывания беременности за 2025 год. По данным регионального комитета соцзащиты, 819 женщин решились сохранить беременность после общения с врачами и психологами. Это составило 42,2% от жительниц региона, которые прошли процедуру трехэтапного доабортного консультирования.

Данный показатель оказался выше результатов 2024 года. Тогда отказались от аборта 587 женщин (32,3%).

Напомним, в регионе действуют 42 семейно-консультативных пункта, основными задачами которых являются профилактика абортов, отказов от новорожденных, формирование у молодоженов, подавших заявление в ЗАГС, осознанного отношения к брачному союзу и ориентация их на деторождение.