Жители Ростовской области потратили в магазинах более 2 трлн рублей за год

Жители Ростовской области за год купили в розничных магазинах товары на общую сумму свыше 2 триллионов рублей. Такие данные сообщают в Департаменте потребительского рынка Донского региона.
— По итогам прошлого года оборот розничной торговли в области вырос почти на 5 процентов, — объяснили чиновники. — Для сравнения: в среднем по стране этот показатель составил 2,6 процента. Почти 53 процента от всех покупок пришлось на продовольственные товары, еще 47 процентов — на непродовольственные.
Главным трендом остается стремительный рост интернет-торговли, заметили в Департаменте.
— За первые девять месяцев 2025 года объем онлайн-продаж в регионе достиг 134,2 миллиарда рублей. Это на 12,7 процента больше, чем за тот же период 2024 года. Доля таких покупок в общем товарообороте составила 8,9 процента. Развитию сектора способствует расширение логистической инфраструктуры маркетплейсов.
Чтобы донские товары стали более узнаваемыми, на ведущих торговых площадках создали региональные витрины. Сейчас там размещено уже более 150 тысяч карточек продукции местных производителей.
