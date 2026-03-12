Жители Ростовской области потратили в магазинах более 2 трлн рублей за год

— По итогам прошлого года оборот розничной торговли в области вырос почти на 5 процентов, — объяснили чиновники. — Для сравнения: в среднем по стране этот показатель составил 2,6 процента. Почти 53 процента от всех покупок пришлось на продовольственные товары, еще 47 процентов — на непродовольственные.