«Обнаружить такое трудно»: астроном рассказал, почему проблемно предсказывать падение метеоритов на Землю

Астроном Короткий: предсказать падение болида можно только за сутки.

Источник: Комсомольская правда

Накануне яркий болид пролетел над Черноморским побережьем и югом России, а его падение попало на камеры. Научный руководитель обсерватории «Ка-Дар» астроном Станислав Короткий в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» рассказал, что предсказать такие явления почти невозможно.

По словам эксперта, система наблюдений способна заранее рассчитать падение лишь самых крупных астероидов, и то всего за сутки. С 2008 года ученым удалось спрогнозировать траекторию только одиннадцати объектов, которые вошли в атмосферу и дали яркую вспышку.

Астроном пояснил, что эффектные болиды возникают от тел размером от 30 сантиметров до метра, которые трудно заметить издалека. Он добавил, что в мире такие события происходят постоянно, а в кадр они попадают лишь случайно.

Короткий отметил, что ежедневно на Землю падает около пяти тонн метеоритного вещества, но основная масса — это пыль и мелкие камни, полностью сгорающие в атмосфере. При этом случаев попадания метеоритов в людей за всю историю наблюдений были единицы.

При этом астрофизик Дмитрий Эпштейн призвал не искать упавший в Черное море болид. При этом причина падения метеоритов на Землю проста — планета постоянно движется по своей орбите и сталкивается с космическими объектами.