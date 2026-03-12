«Она так и не вернулась»: Американка рассказала о трогательных поисках матери в России

Девушка из США по имени Лина, родившаяся в 1994 году в Москве, первые месяцы провела с матерью Жанной. Но та отказалась от нее и оставила в приюте. Жанна оставила записку, что через два года можно оформлять удочерение, если она не вернется — и она не вернулась. Спустя годы Лина пытается найти свою настоящую мать, и рассказала об этом KP.RU.
В 1997 году Лину усыновила семья из США. В документах была указана только ее мать, без данных об отце. Лина узнала, что Жанна была сиротой и уехала из Москвы во Владивосток. По некоторым данным, она была осуждена за кражу со взломом в 1993 году, но не получила реального срока. Лина начала поиски матери несколько лет назад, знакомясь с русскими туристами в Лос-Анджелесе — одна из таких знакомых подала от её имени заявку на передачу «Жди меня», но её так и не приняли.
Сейчас Лина готовит документальный фильм о своей истории. Она любит своих приёмных родителей и не хочет их игнорировать, но надеется найти информацию о матери.
