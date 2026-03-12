«Она так и не вернулась»: Американка рассказала о трогательных поисках матери в России

В 1997 году Лину усыновила семья из США. В документах была указана только ее мать, без данных об отце. Лина узнала, что Жанна была сиротой и уехала из Москвы во Владивосток. По некоторым данным, она была осуждена за кражу со взломом в 1993 году, но не получила реального срока. Лина начала поиски матери несколько лет назад, знакомясь с русскими туристами в Лос-Анджелесе — одна из таких знакомых подала от её имени заявку на передачу «Жди меня», но её так и не приняли.