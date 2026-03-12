Ричмонд
Названы лучшие города мира для путешествий

Австралийский Мельбурн стал лучшим городом мира для путешествий в 2026 году — эксперты и туристы порекомендовали посетить его ради столетних кулинарных традиций, красивых улиц и баров на крышах. Об этом стало известно из рейтинга, опубликованного журналом Time Out.

Вторую строчку в списке занял китайский Шанхай со своей богатой историей и технологиями, а на третьем месте расположился шотландский Эдинбург — город, известный своей превосходной кухней и яркой культурной жизнью.

Также в рейтинг издания вошли Лондон, Нью-Йорк, южноафриканский Кейптаун, Мехико, Бангкок, Сеул и Токио.

Управляющий партнер и основатель компании «Премьер Туризм» Камила Велибекова отметила, что в текущий момент россиянам не стоит ездить в южные районы Филиппин, Судан и Демократическую Республику Конго. Из-за активности экстремистских группировок в этих странах путешественники могут столкнуться с кражами, грабежами, проблемами с инфраструктурой и безопасностью.

По итогам 2025 года первое место в рейтинге популярных направлений отдыха россиян заняла Москва, а следом за ней расположился Санкт-Петербург. Город также стал лидером по длительности пребывания туристов — рекорд составил 44 дня в одном из местных отелей.