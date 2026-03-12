Названы лучшие города мира для путешествий

Австралийский Мельбурн стал лучшим городом мира для путешествий в 2026 году — эксперты и туристы порекомендовали посетить его ради столетних кулинарных традиций, красивых улиц и баров на крышах. Об этом стало известно из рейтинга, опубликованного журналом Time Out.