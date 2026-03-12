Выходные в Москве обещают потепление: как сильно прогреется воздух в столице

В предстоящие выходные жителей столичного региона ждет настоящая весна — воздух прогреется до плюс 14 градусов. Такой прогноз интернет-изданию «Подмосковье сегодня» озвучил синоптик Александр Ильин.
По словам метеоролога, в субботу, 14 марта, в Москве будет облачно, но обойдется без дождей. Ночью температура воздуха будет колебаться около нуля, а днем столбики термометров покажут от 12 до 14 градусов тепла. В Подмосковье будет чуть прохладнее: ночью местами возможны заморозки до минус 3, но днем воздух прогреется до плюс 14 градусов.
В воскресенье, 15 марта, существенных изменений не ожидается: будет по-прежнему облачно и без осадков. Как сообщил Александр Ильин, ночью ожидается слабая минусовая температура, а днем — от 10 до 12 градусов выше нуля. Ветер сменит направление на юго-восточный, его скорость останется умеренной.
В понедельник, 16 марта, характер погоды не изменится: осадков не ожидается. Ночью синоптики прогнозируют от минус 3 до плюс 2 градусов, а днем воздух снова прогреется до плюс 12. На протяжении всех трех дней будет дуть южный ветер, порывы которого не превысят 7 метров в секунду, заключил специалист.
Ранее стало известно, что день 11 марта стал самым теплым с начала года. Как заявил синоптик Михаил Леус, в столице температура воздуха достигла 10-градусной отметки в полдень на базовой метеостанции ВДНХ.