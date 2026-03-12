Выходные в Москве обещают потепление: как сильно прогреется воздух в столице

По словам метеоролога, в субботу, 14 марта, в Москве будет облачно, но обойдется без дождей. Ночью температура воздуха будет колебаться около нуля, а днем столбики термометров покажут от 12 до 14 градусов тепла. В Подмосковье будет чуть прохладнее: ночью местами возможны заморозки до минус 3, но днем воздух прогреется до плюс 14 градусов.