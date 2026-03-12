Синоптик раскрыл сроки, когда полностью сойдет снег в Москве

Синоптик добавил, что до 20 марта снег полностью растаять не успеет, а затем процесс может замедлиться. В итоге снежный покров может сохраняться еще полторы-две недели. При этом новых снегопадов в Москве и Подмосковье в марте, по прогнозам, не ожидается.