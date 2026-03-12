Синоптик раскрыл сроки, когда полностью сойдет снег в Москве

Снег в Москве этой зимой накопился огромными сугробами, и таять он будет не спеша. Синоптик Александр Ильин прогностического центра «Метео» предупредил, что белый покров продержится в столице до конца марта. Об этом пишет «Ридус».
«В центре Москвы с учетом того, что снег все-таки убирали, его, возможно, уже и не осталось. А в других районах, конечно, снег полежит», — заявил эксперт.
По словам Ильина, нынешнее потепление в столичном регионе скоро закончится. Уже к концу второй декады марта температура вернется к обычным для этого месяца значениям, а ночью местами может похолодать до −5 градусов.
Синоптик добавил, что до 20 марта снег полностью растаять не успеет, а затем процесс может замедлиться. В итоге снежный покров может сохраняться еще полторы-две недели. При этом новых снегопадов в Москве и Подмосковье в марте, по прогнозам, не ожидается.
Напомним, в конце недели с пятницы, 13 марта, по воскресенье, 15 марта температура может подняться до +11 градусов, а ночью будет держаться около нуля.