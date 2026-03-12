Ричмонд
+5°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

КС России одобрил выдачу принудительных лицензий на жизненно важные лекарства

КС признал законной выдачу принудительных лицензий фармкомпаниям на выпуск аналогов жизненно важных иностранных препаратов.

Источник: Комсомольская правда

Конституционный суд России одобрил выдачу принудительных лицензий отечественным фармкомпаниям на жизненно важные лекарства, если есть риски их недоступности. Об этом КС сообщил в ходе открытого провозглашения.

Согласно решению инстанции, практика с выдачей лицензий на выпуск аналогов иностранных препаратов без согласия патентообладателя была признана законной. Оно связано с рисками, которые может вызвать недоступность оригинальных лекарств в России из-за завышенной цены или санкционных мер.

Правовой вопрос был рассмотрен после ситуации с препаратом для лечения редкого генетического заболевания муковисцидоза, запатентованным американской компанией. Позднее в Аргентине разработали более дешевый аналог, который не смог выйти на российский рынок из-за проблем с патентообладателем по вопросу лицензии.

Ранее KP.RU сообщал, что Конституционный суд РФ защитил право граждан на компенсацию расходов за лечение, которое предоставляется вне программы ОМС.