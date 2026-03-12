КС России одобрил выдачу принудительных лицензий на жизненно важные лекарства

Конституционный суд России одобрил выдачу принудительных лицензий отечественным фармкомпаниям на жизненно важные лекарства, если есть риски их недоступности. Об этом КС сообщил в ходе открытого провозглашения.
Согласно решению инстанции, практика с выдачей лицензий на выпуск аналогов иностранных препаратов без согласия патентообладателя была признана законной. Оно связано с рисками, которые может вызвать недоступность оригинальных лекарств в России из-за завышенной цены или санкционных мер.
Правовой вопрос был рассмотрен после ситуации с препаратом для лечения редкого генетического заболевания муковисцидоза, запатентованным американской компанией. Позднее в Аргентине разработали более дешевый аналог, который не смог выйти на российский рынок из-за проблем с патентообладателем по вопросу лицензии.
