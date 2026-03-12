Ричмонд
Испания резко ответила на угрозы Трампа

Глава МИД Альбарес: Испания не боится угроз Трампа о прекращении торговли.

Источник: Комсомольская правда

Правительство Испании не боится, что президент США Дональд Трамп воплотит в жизнь свою угрозу о разрыве торговых связей. Такое заявление сделал испанский министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес.

«Мы ничего не боимся… Торговля — это вопрос, решаемый из Брюсселя, и потому что нет никаких оснований для его оправдания. Это был бы перевернутый мир, мир абсолютного хаоса и беспорядка», — сказал он в интервью TVE.

Альбарес отметил, что Испания является свободной страной, которая принимает решения на «суверенной основе». По его словам, Вашингтону «было бы бессмысленно» принимать какие-либо действия против Мадрида.

Напомним, испанские власти осуждают вновь вспыхнувшую эскалацию на Ближнем Востоке. Правительство Испании запретило США использовать свои военные базы для нападения на Иран. Такие действия привели Трампа в ярость. Он отметил, что Вашингтон может прекратить все торговые отношения с Мадридом.

