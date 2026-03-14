Опрос показал, что россияне думают о войне США и Израиля с Ираном

Большинство россиян следят за развитием конфликта между США, Израилем и Ираном и считают, что он затрагивает интересы России. Это показал опрос, проведенный редакцией Новостей Mail среди читателей 11 и 12 марта 2026 года. В исследовании приняли участие 25 тыс. респондентов из более чем 50 регионов России.

Источник: AP 2024

Согласно результатам опроса, 63% участников внимательно следят за развитием конфликта, еще 34% иногда читают или смотрят новости о нем. Лишь около 2% признались, что знают о ситуации очень мало, а менее 1% сообщили, что слышат о конфликте впервые.

Как россияне оценивают цели США и Израиля

В войне с Ираном США, по мнению 61% россиян, в первую очередь добиваются контроля над мировой торговлей нефтью. Еще 13% называют целью Вашингтона смену власти в Иране, а другие 13% респондентов — укрепление влияния США на Ближнем Востоке.

Версию о том, что главной задачей является недопущение получения Ираном ядерного оружия, поддержали менее 5% участников опроса.

37% опрошенных уверены, что главной целью Израиля является стремление втянуть США в более активное участие в конфликте.

21% считают, что Израиль стремится устранить долгосрочную угрозу своей безопасности, а 18% — уничтожить военный потенциал Ирана. Версию о том, что целью израильской операции является смена власти в Иране, поддержали 16% респондентов.

15% полагают, что цели США и Израиля в конфликте полностью совпадают, еще 40% — что они скорее совпадают. При этом 31% опрошенных допускают, что цели стран скорее различаются, а 12% заявили, что они полностью различаются.

Сколько может продлиться конфликт

28% россиян считают, что конфликт может продолжаться от одного до трех месяцев, еще 17% полагают, что — более года, а 14% ожидают, что противостояние завершится в течение нескольких недель. 13% респондентов допускают, что противостояние может затянуться на срок от полугода до года.

Влияние конфликта на Россию

53% заявили, что происходящее на Ближнем Востоке затрагивает Россию в большой степени, еще 38% полагают, что он скорее влияет на страну. Лишь около 7% указали, что ситуация на Ближнем Востоке скорее не затрагивает Россию или совсем не влияет на нее.

В качестве возможных последствий конфликта для россиян, чаще всего участники опроса выделяли экономический эффект. 35% связывают эскалацию с возможным ростом цен на нефть и другими экономическими последствиями. Еще 25% полагают, что увеличивается риск расширения военных конфликтов, а 17% ожидают ослабления одного из партнеров России.

Как конфликт влияет на повседневную жизнь

Эскалация на Ближнем Востоке никак не повлияла на повседневную жизнь 38% россиян, еще 28% сообщили, что она скорее не повлияла на их жизнь. В то же время 28% респондентов отметили, что ощущают влияние конфликта.

Среди тех, кто ощутил последствия, 48% сообщили о тревоге и ощущении нестабильности, а 40% связали влияние конфликта с ростом цен на товары, топливо или услуги. Еще 10% столкнулись с ограничениями перелетов.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше