Опрос показал, что россияне думают о войне США и Израиля с Ираном

Согласно результатам опроса, 63% участников внимательно следят за развитием конфликта, еще 34% иногда читают или смотрят новости о нем. Лишь около 2% признались, что знают о ситуации очень мало, а менее 1% сообщили, что слышат о конфликте впервые.
Как россияне оценивают цели США и Израиля
В войне с Ираном США, по мнению 61% россиян, в первую очередь добиваются контроля над мировой торговлей нефтью. Еще 13% называют целью Вашингтона смену власти в Иране, а другие 13% респондентов — укрепление влияния США на Ближнем Востоке.
37% опрошенных уверены, что главной целью Израиля является стремление втянуть США в более активное участие в конфликте.
21% считают, что Израиль стремится устранить долгосрочную угрозу своей безопасности, а 18% — уничтожить военный потенциал Ирана. Версию о том, что целью израильской операции является смена власти в Иране, поддержали 16% респондентов.
15% полагают, что цели США и Израиля в конфликте полностью совпадают, еще 40% — что они скорее совпадают. При этом 31% опрошенных допускают, что цели стран скорее различаются, а 12% заявили, что они полностью различаются.
Сколько может продлиться конфликт
28% россиян считают, что конфликт может продолжаться от одного до трех месяцев, еще 17% полагают, что — более года, а 14% ожидают, что противостояние завершится в течение нескольких недель. 13% респондентов допускают, что противостояние может затянуться на срок от полугода до года.
Влияние конфликта на Россию
53% заявили, что происходящее на Ближнем Востоке затрагивает Россию в большой степени, еще 38% полагают, что он скорее влияет на страну. Лишь около 7% указали, что ситуация на Ближнем Востоке скорее не затрагивает Россию или совсем не влияет на нее.
В качестве возможных последствий конфликта для россиян, чаще всего участники опроса выделяли экономический эффект. 35% связывают эскалацию с возможным ростом цен на нефть и другими экономическими последствиями. Еще 25% полагают, что увеличивается риск расширения военных конфликтов, а 17% ожидают ослабления одного из партнеров России.
Как конфликт влияет на повседневную жизнь
Эскалация на Ближнем Востоке никак не повлияла на повседневную жизнь 38% россиян, еще 28% сообщили, что она скорее не повлияла на их жизнь. В то же время 28% респондентов отметили, что ощущают влияние конфликта.
Среди тех, кто ощутил последствия, 48% сообщили о тревоге и ощущении нестабильности, а 40% связали влияние конфликта с ростом цен на товары, топливо или услуги. Еще 10% столкнулись с ограничениями перелетов.