Туристам из Башкирии вернут деньги за отмененные туры в ОАЭ

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое позволяет туроператорам вернуть туристам деньги за отмененные поездки в страны Ближнего Востока. Выплаты будут производиться из средств фонда персональной ответственности. Речь идет об оплаченных турах в ОАЭ, Саудовскую Аравию, Оман, Катар, Бахрейн, Кувейт, Иран и Израиль с датой начала в период с 28 февраля по 31 марта. Чтобы получить деньги, туроператоры должны до 15 апреля направить уведомление о возврате в объединение туроператоров в сфере выездного туризма.
Решение принято в связи с эскалацией конфликта в регионе. По закону, если возникает угроза безопасности туристов, правительство может разрешить возврат средств из фонда. Также для поддержки отрасли перенесен срок уплаты взносов в фонд за первый квартал 2026 года — с 15 апреля на 15 июня.
Мишустин выразил надежду, что эти меры помогут тысячам граждан, чьи поездки оказались сорваны.
Ранее министр внешнеэкономических связей Башкирии Маргарита Болычева сообщала, что за два дня в представительство республики в ОАЭ обратились 25 человек. Все они живы и здоровы, вопросы касаются жилья и продления брони в отелях. Туроператоры помогают с размещением, а операторы связи предоставили туристам специальные пакеты для интернета и звонков.
