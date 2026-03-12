Туристам из Башкирии вернут деньги за отмененные туры в ОАЭ

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое позволяет туроператорам вернуть туристам деньги за отмененные поездки в страны Ближнего Востока. Выплаты будут производиться из средств фонда персональной ответственности. Речь идет об оплаченных турах в ОАЭ, Саудовскую Аравию, Оман, Катар, Бахрейн, Кувейт, Иран и Израиль с датой начала в период с 28 февраля по 31 марта. Чтобы получить деньги, туроператоры должны до 15 апреля направить уведомление о возврате в объединение туроператоров в сфере выездного туризма.