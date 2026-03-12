Список разрешенных для такси авто пополнят «китайцами»

Перечень разрешенных для такси автомобилей этой весной может пополниться китайским автопромом. Как сообщил «Коммерсантъ», в список планируют добавить сразу нескольких популярных линеек Haval, Tenet и Jeland, под которыми выпускаются модели Omoda и Jaecoo.