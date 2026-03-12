Хаменеи заявил, что Иран продолжит атаковать базы США в соседних странах

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи выступил с заявлением, что иранские войска продолжат атаковать американские базы в соседних государствах.
«Мы предупреждали еще раньше до того, как начали атаковать, что будем атаковать базы. И сейчас мы вынуждены это продолжить. Я советую как можно скорее закрыть эти базы», — сказал Хаменеи в ходе своего первого обращения к нации.
Как отметил верховный лидер Ирана, утверждения Соединенных Штатов о стремлении поддерживать безопасность и мир в регионе не соответствуют действительности.
Кроме того, Хаменеи добавил, что Иран стремится к дружественным отношениям с соседними странами и наносит удары исключительно по американским военным объектам, расположенным на их территории.
Напомним, накануне в центральном штабе военного командования «Хатам аль-Анбия» заявили, что Иран завершает политику «взаимных ударов» и начинает наносить «непрерывные удары» в рамках операции против США и Израиля.