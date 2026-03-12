Страдавшая диабетом девочка умерла из-за родителей, лечивших ребенка молитвой

Страдавшая диабетом австралийская девочка не выжила из-за родителей, лечивших её молитвами. Об этом сообщает издание news. com. au.
Трагедия произошла в январе 2022 года. Девочку, страдавшую диабетом, решили не лечить инсулином. Состояли в религиозной секте «Святые» родители решили молиться на протяжении недели вместо того, чтобы вызывать ребенку врачей. Спустя некоторое время ребенок умер.
В суде позднее стало известно, что за три года до происшествия персонал больницы, где ребенок проходил лечение, был против возвращения девочки в семью таких родителей. Тогда медики считали, что в домашних условиях за ребенком тяжело безопасно ухаживать.
При этом позже все 14 участников культа были признаны виновными в смерти ребенка.
