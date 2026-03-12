Сточные воды от многоэтажек на улице Ломоносова загрязняют Воронежскую нагорную дубраву

Во время проверки факт подтвердился. Специалисты зафиксировали факты поступления сточных вод на рельеф местности рядом с домами № 114/24, № 114/25, № 114/26 по улице Ломоносова, с последующим естественным стеканием на территорию Воронежской нагорной дубравы.