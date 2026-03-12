Ричмонд
Сточные воды от многоэтажек на улице Ломоносова загрязняют Воронежскую нагорную дубраву

На место ЧП выехали с проверкой экологи.

Источник: Комсомольская правда

Специалисты Дирекции ООПТ Воронежской области побывали с проверкой на территории заказника «Воронежская нагорная дубрава». Поводом стала жалоба местного жителя в Центрально-Черноземное межрегиональное управления Росприроднадзора о загрязнении почвы стоками.

Во время проверки факт подтвердился. Специалисты зафиксировали факты поступления сточных вод на рельеф местности рядом с домами № 114/24, № 114/25, № 114/26 по улице Ломоносова, с последующим естественным стеканием на территорию Воронежской нагорной дубравы.

Минприроды Воронежской области направил запрос в филиал по Воронежской области Центра лабораторного анализа и технических измерений по ЦФО для отбора проб и оценки уровня загрязнения. Результаты исследования позволят привлечь нарушителей к ответственности.