Ждать ли нашествия комаров летом: россиянам дали ответ

При этом в городах сейчас запрещено использовать многие инсектициды, так как они действуют неизбирательно и могут вредить другим насекомым. Поэтому владельцам дач, особенно рядом с лесами и водоемами со стоячей водой, летом, скорее всего, придется защищаться от комаров самостоятельно.