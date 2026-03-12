Ждать ли нашествия комаров летом: россиянам дали ответ

Россиянам рассказали, ждать ли комариного нашествия летом. По словам заведующего кафедрой общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения, профессора Михаила Гордеева, многое будет зависеть от того, каким окажется весенний паводок. Об этом пишет «Газета.Ru».
«Зимние температуры никак не влияют на численность комаров, а вот снежная зима влияет. Яйца лесных комаров могут годами лежать в низинах, накапливаясь и дожидаясь благоприятных условий — большой воды», — сказал Гордеев.
Эксперт объяснил, когда низины и лесные участки заливает паводком, яйца комаров быстро превращаются в личинок, а затем и во взрослых насекомых. Поэтому после снежной зимы риск массового появления комаров заметно выше.
При этом в городах сейчас запрещено использовать многие инсектициды, так как они действуют неизбирательно и могут вредить другим насекомым. Поэтому владельцам дач, особенно рядом с лесами и водоемами со стоячей водой, летом, скорее всего, придется защищаться от комаров самостоятельно.
Ранее климатолог Екатерина Пестрякова призвала россиян не слишком доверять ранним прогнозам о супержарком лете 2026 года. Долгосрочные предсказания часто оказываются неточными.