В Калининграде задержали супругов и их знакомого за рассылку наркотиков по почте

В Калининграде сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков пресекли деятельность группы, занимавшейся распространением сильнодействующих веществ через почтовые отправления. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
По данным полиции, 39-летняя жительница Калининграда и её 42-летний супруг искали покупателей в теневом сегменте интернета. Запрещённые вещества они маскировали под витамины и легальные лекарственные препараты. Подготовленные посылки передавали 42-летнему знакомому, который отправлял их покупателям через почтовое отделение на бульваре Любови Шевцовой.
Во время оперативных мероприятий полицейские задержали подозреваемых и изъяли два почтовых отправления. В одном из них находилось около 19 граммов трамадола, относящегося к сильнодействующим веществам, а в другом — 130 миллиграммов наркотического средства «соль». При обыске квартиры семейной пары оперативники обнаружили ещё около 4 граммов синтетического наркотика, подготовленного к сбыту, а также электронные весы и упаковочный материал.
В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по нескольким статьям, связанным с покушением на незаконный оборот сильнодействующих веществ и наркотиков. На время следствия женщине избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, её супруг заключён под стражу, а предполагаемый курьер находится под подпиской о невыезде.
Также полицейские установили нескольких жителей разных регионов России, которые приобретали у фигурантов запрещённые вещества. Расследование продолжается.
