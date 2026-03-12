В Калининграде задержали супругов и их знакомого за рассылку наркотиков по почте

Во время оперативных мероприятий полицейские задержали подозреваемых и изъяли два почтовых отправления. В одном из них находилось около 19 граммов трамадола, относящегося к сильнодействующим веществам, а в другом — 130 миллиграммов наркотического средства «соль». При обыске квартиры семейной пары оперативники обнаружили ещё около 4 граммов синтетического наркотика, подготовленного к сбыту, а также электронные весы и упаковочный материал.