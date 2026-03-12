В Москве обсудили лучшие практики поддержки ветеранов СВО и их семей

В Едином центре поддержки участников специальной военной операции (СВО) и их семей состоялась встреча представителей Московской ассоциации ветеранов СВО, участников операции и Героев России, на которой обсуждались лучшие практики помощи ветеранам и их родным.
С начала СВО одной из главных задач для страны стала поддержка участников операции и их семей. В Москве городские сервисы были объединены в единую систему с основной целью — предоставить адресную, всестороннюю и эффективную помощь. Для координации этой работы столица первой в стране создала Единый центр поддержки, который оказывает помощь как участникам СВО, так и членам их семей, а также реализует программу адаптации после службы.
За время работы центра было предоставлено более 400 тысяч услуг военнослужащим и их родным. В настоящее время в центре доступны различные меры поддержки для бойцов и их близких, включая юридическую помощь, психологическую поддержку, направление на диспансеризацию, содействие в реабилитации, помощь в обучении и трудоустройстве.
В Москве также действуют меры поддержки для семей участников СВО с детьми. К ним относятся внеочередное зачисление в детские сады и перевод в другие школы, бесплатное горячее питание в учебных заведениях, а также бесплатные дополнительные занятия и кружки. Порядок назначения выплат для этих семей был значительно упрощен.
— Теперь бойцы СВО и их близкие могут получать социальную поддержку дополнительно и в центрах «Мои документы». Интеграция таких важных функций в уже привычные для москвичей офисы — это логичное продолжение человекоцентричной модели, которая сейчас работает во всех сферах столицы. Пример этой модели мы видим и в Едином центре поддержки, — подчеркнул Герой России, полковник Вооруженных сил РФ, руководитель Фонда Героев и член партии «Единая Россия» Владимир Захаров.
На базе Единого центра функционирует спортивно-досуговый клуб для ветеранов, где они могут общаться с товарищами, отдыхать и участвовать в культурных и спортивных мероприятиях. Участникам, завершившим службу или находящимся в отпуске, доступны различные активности, такие как тренажерный зал, спортивные залы и бильярдные комнаты.
На круглом столе также присутствовал гвардии майор Вооруженных сил РФ, участник СВО и ветеран боевых действий Эдуард Шонов, который положительно оценил уровень поддержки защитников и их семей в столице.
— Москва, как всегда, задает высочайшие стандарты социальной помощи, и наша общая задача — распространять эту практику по всей стране. Сделать все, чтобы ребята на передовой были спокойны за своих близких и обеспечены всем необходимым, а вернувшиеся домой не потерялись, а смогли найти себя на гражданке — обрести любимое дело и надежную опору, — отметил Эдуард Шонов.
Волонтеры из объединения «Молодогвардеец», в свою очередь, изготовили и отправили в зону СВО первую партию из 50 медицинских подсумков, специально разработанных для служебных собак.