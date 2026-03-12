Скифское золото из Крыма стало политическим заложником

В министерстве культуры РФ в очередной раз напомнили, что музейные предметы из коллекции «Херсонеса Таврического» относятся к собственности России, а предметы из собраний трех других музеев — Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника, Бахчисарайского историко-культурного и археологического музея-заповедника и Центрального музея Тавриды — к собственности Республики Крым. Все предметы, экспонировавшиеся в Германии и Нидерландах в 2013—2014 годах и не возвращенные на территорию РФ, включены в состав государственной части Музейного фонда РФ.