Жители США заявили о шести встречах со снежным человеком за четыре дня

Жители США заявили о шести встречах со снежным человеком в период с 6 по 10 марта.

Источник: Аргументы и факты

Серия публикаций в соцсетях вызвала слухи о ряде появлений снежного человека на северо-востоке американского штата Огайо, передает Fox News.

Представители сообщества, посвященного сбору информации о встречах со снежным человеком, заявили, что получили шесть сообщений о его появлении с 6 по 10 марта.

«Вполне нормально, что снежного человека видят по всей территории США, но ненормально, когда несколько наблюдений в небольшом районе происходят в течение короткого промежутка времени», — заявил ведущий подкаста «Общество Бигфута» Джеремайя Байрон.

По данным телеканала, жители США заявляли о встречах со снежным человеком 6, 7, 9 и 10 марта. Большинство сообщений содержат информацию о «коричневой фигуре» ростом более двух метров. Также имеются данные о «черной фигуре» и «большой черной тени». Уточняется, что фотографий, видео или других доказательств встреч со снежным человеком не было предоставлено.

Ранее профессор кафедры биологической эволюции МГУ Андрей Журавлев объяснил, можно ли встретить снежного человека.

