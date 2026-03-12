Жители США заявили о шести встречах со снежным человеком за четыре дня

Серия публикаций в соцсетях вызвала слухи о ряде появлений снежного человека на северо-востоке американского штата Огайо, передает Fox News.
Представители сообщества, посвященного сбору информации о встречах со снежным человеком, заявили, что получили шесть сообщений о его появлении с 6 по 10 марта.
«Вполне нормально, что снежного человека видят по всей территории США, но ненормально, когда несколько наблюдений в небольшом районе происходят в течение короткого промежутка времени», — заявил ведущий подкаста «Общество Бигфута» Джеремайя Байрон.
По данным телеканала, жители США заявляли о встречах со снежным человеком 6, 7, 9 и 10 марта. Большинство сообщений содержат информацию о «коричневой фигуре» ростом более двух метров. Также имеются данные о «черной фигуре» и «большой черной тени». Уточняется, что фотографий, видео или других доказательств встреч со снежным человеком не было предоставлено.
