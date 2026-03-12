Жители США заявили о шести встречах со снежным человеком за четыре дня

По данным телеканала, жители США заявляли о встречах со снежным человеком 6, 7, 9 и 10 марта. Большинство сообщений содержат информацию о «коричневой фигуре» ростом более двух метров. Также имеются данные о «черной фигуре» и «большой черной тени». Уточняется, что фотографий, видео или других доказательств встреч со снежным человеком не было предоставлено.