МЧС назвало 15 поселений Нижегородской области, которым угрожает паводок

Этой весной пятнадцать населенных пунктов Нижегородской области могут остаться без транспортного сообщения из-за паводка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Паводковые воды могут затопить мосты и дороги в Балахнинском, Володарском, Воскресенском, Городецком, Павловском, Навашинском и Уренском округах.
Будут нарушены связи между поселками Ляхово, Охлопково, Дубки, Старая Сейма, деревню Соловьево, деревни Конево, Курочкино, Руя, Старое Щербинино, село Вареж, поселок Натальино, поселок Атазик, затон имени Михеева.
Не исключены проблемы с проездом и в черте Нижнего Новгорода — в районе подсобного хозяйства Кудьма, передает NewsNN.
Ранее, 11 февраля, глава МЧС России Александр Куренков рассказал, в каких регионах ожидается самое сложное половодье этой весной. Если в последние два года паводок сложно проходил на территории Якутии, Сахалинской, Омской, Тюменской и Челябинской областей, то в этом году, по словам главы МЧС, особенно тяжелые ситуации ожидаются в отдельных субъектах Центрального, Приволжского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.