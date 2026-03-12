МЧС назвало 15 поселений Нижегородской области, которым угрожает паводок

Ранее, 11 февраля, глава МЧС России Александр Куренков рассказал, в каких регионах ожидается самое сложное половодье этой весной. Если в последние два года паводок сложно проходил на территории Якутии, Сахалинской, Омской, Тюменской и Челябинской областей, то в этом году, по словам главы МЧС, особенно тяжелые ситуации ожидаются в отдельных субъектах Центрального, Приволжского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.