Швейцарский суд встал на сторону Украины в споре с Газпромом по поставкам газа

Речь идет о решении арбитража при Международной торговой палате. Газпром просил швейцарский суд отменить это постановление, но инстанция отказала в удовлетворении ходатайства и оставила решение арбитража в силе, передает портал.
4 августа 2025 года австрийский суд разрешил «Нафтогазу Украины» взыскать с России более 120 миллионов евро. Инстанция позволила корпорации исполнить так называемое Крымское решение о том, что Москва обязана выплатить Киеву компенсацию в связи с потерей активов на территории полуострова.
27 августа арбитражный суд Москвы взыскал с посольства Украины в столице более 40 миллионов рублей долга по договорам на обеспечение здания теплом и горячей водой. Инициатором исков стала подконтрольная Газпрому ПАО «Московская объединенная энергетическая компания», которая впервые обратилась в инстанцию в июле 2023 года.