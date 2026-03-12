Швейцарский суд встал на сторону Украины в споре с Газпромом по поставкам газа

4 августа 2025 года австрийский суд разрешил «Нафтогазу Украины» взыскать с России более 120 миллионов евро. Инстанция позволила корпорации исполнить так называемое Крымское решение о том, что Москва обязана выплатить Киеву компенсацию в связи с потерей активов на территории полуострова.