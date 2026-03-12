В БФУ и МИСиС изучили потенциал микроматериалов для медицины и инженерии

КАЛИНИНГРАД, 12 марта. /ТАСС/. Исследователи БФУ имени Иммануила Канта и НИТУ «МИСиС» изучили потенциал аморфных и нанокристаллических микроматериалов как компактных сенсорных элементов для бесконтактной индуктивной сенсорики. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.
«Впервые сопоставлены два бесконтактных метода считывания сигнала: обнаружение поля переключения намагниченности объектов во временной области; гармонический (спектральный) анализ индуцированного напряжения в частотной области. Оба подхода показаны как эффективные в разных практических сценариях», — отметила научный сотрудник НОЦ «Умные материалы и биомедицинские приложения» БФУ им. И. Канта Валерия Колесникова.
Отмечается, что ученые представили анализ физических свойств микрообъектов и показали их применимость в практических задачах: миниатюрных, энергоэффективных и адаптивных сенсоров для мониторинга механического напряжения в конструкциях, бесконтактного измерения температуры в биомедицинских системах и детекции магнитных частиц. Авторы подчеркивают потенциал таких элементов для встроенных беспроводных сенсорных решений в инженерных и медицинских задачах.
Помимо обширного исследования уже существующих решений в области магнитной сенсорики, в исследованиях ученых представлены новые научные результаты: показано, что внутренняя нелинейная динамика намагничивания микропроводов может использоваться как чувствительный параметр в индуктивных датчиках.