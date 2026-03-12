В БФУ и МИСиС изучили потенциал микроматериалов для медицины и инженерии

Отмечается, что ученые представили анализ физических свойств микрообъектов и показали их применимость в практических задачах: миниатюрных, энергоэффективных и адаптивных сенсоров для мониторинга механического напряжения в конструкциях, бесконтактного измерения температуры в биомедицинских системах и детекции магнитных частиц. Авторы подчеркивают потенциал таких элементов для встроенных беспроводных сенсорных решений в инженерных и медицинских задачах.