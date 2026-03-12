Россиянам рассказали, чем может обернуться взлом умной колонки хакерами

По словам специалиста, проникнув в домашнюю сеть через колонку, хакеры способны добраться до других устройств, включая роутер или смартфон. В результате они могут изучить все сохраненные логины, а также прослушать записи, которые колонка делала в последнее время. Из этих данных преступники способны вычленить пароли и другую конфиденциальную информацию, которую человек проговаривал вслух.