Россиянам рассказали, чем может обернуться взлом умной колонки хакерами

Киберэксперт Дворянский: хакеры могут получить личные данные при взломе колонки.

Источник: Комсомольская правда

Взлом умной колонки несет серьезные риски для владельца: злоумышленники могут получить доступ к аудиозаписям и личным данным, хранящимся на устройстве. Это открывает дорогу как к назойливой рекламе, так и к настоящему шантажу. Об этом в беседе с «Абзацем» предупредил эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский.

По словам специалиста, проникнув в домашнюю сеть через колонку, хакеры способны добраться до других устройств, включая роутер или смартфон. В результате они могут изучить все сохраненные логины, а также прослушать записи, которые колонка делала в последнее время. Из этих данных преступники способны вычленить пароли и другую конфиденциальную информацию, которую человек проговаривал вслух.

Дворянский отметил, что добытые сведения используются по-разному. В одном случае это может быть таргетированный показ рекламы, основанный на подслушанных разговорах. В другом — злоумышленники переходят к более агрессивным методам, применяя социальную инженерию.

Ситуация с уязвимостью подключенной к сети техники становится особенно актуальной на фоне недавнего инцидента. Ранее испанский программист Сэмми Аздуфаль, экспериментируя с подключением контроллера к своему роботу-пылесосу, неожиданно получил доступ к тысячам аналогичных устройств по всему миру.